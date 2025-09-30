Basketball: SV Fellbach II: Ein übles Foul trübt die Freude über den Sieg

1 Jeremy Kolev wird bei seinem Einsatz in der zweiten Mannschaft kurz vor Schluss gefoult. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach II gewinnen in der Regionalliga gegen das Team von PKF Titans Stuttgart mit 86:76.











Die Basketballer des SV Fellbach II haben am Samstag in der Regionalliga Baden-Württemberg ihren zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel gefeiert. Gegen die Gäste von PKF Titans Stuttgart gewann das Team um den Trainer Vilius Sermokas in der heimischen Gäuäckerhalle mit 86:76. In der Tabelle belegt der Aufsteiger damit den zweiten Platz. Den Sieg haben die Gastgeber indes teuer bezahlt. Bei einem Foul Sekunden vor dem Ende wurde Jeremy Kolev, der auch dem Kader der ersten Mannschaft in der Pro B (siehe Text oben) angehört, so umgerissen, dass er sich dabei den kompletten Knöchel verdreht hat. Die genaue Diagnose steht zwar noch aus, der Abteilungsleiter Andreas Tsiminos rechnet aber mit einem längeren Ausfall. „Das Foul war völlig unnötig. Wir waren sieben Punkte vorn, hatten quasi schon gewonnen“, sagt Tsiminos.