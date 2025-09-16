Basketball: SV Fellbach II: Der Optimismus ist groß

Die Basketballer des SV Fellbach II starten nach dem Aufstieg am kommenden Sonntag mit dem Spiel bei der TS Göppingen in die neue Regionalliga-Saison.
Am Ende hat er doch noch geklappt: der ersehnte Aufstieg in die Regionalliga Baden-Württemberg (2. Regionalliga). Weil die Basketballer des Teams Ehingen Urspring als Zweitplatzierte der vergangenen Saison in der Oberliga Württemberg auf die Aufstiegsspiele verzichtet hatten, durfte sich stattdessen der drittplatzierte Verbund des SV Fellbach II mit dem badischen Zweiten, dem SSC Baden, um den freien Platz eine Klasse weiter oben duellieren. Und das Team um den Trainer Vilius Sermokas tat das erfolgreich. Dem 104:64-Auswärtserfolg ließ der SVF II dann einen 83:76-Heimerfolg folgen. Am kommenden Sonntag beginnt nun das neue Abenteuer in der Regionalliga. Dabei ist das Fellbacher Team zu Gast bei der TS Göppingen (17.30 Uhr, Parkhaus-Halle).