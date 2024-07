Basketball statt Krankenhaus: Darum entfällt Greys Anatomy am Montag auf ProSieben

1 Die US-Krankenhausserie "Grey's Anatomy" ist auf Disney + und Joyn verfügbar. ProSieben zeigt die neuen Folgen immer eine Woche später im Free-TV. Foto: © 2022 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved.

Der Serienmontag auf ProSieben wird zum Sportabend. Statt einer neuen Folge von "Grey's Anatomy" zeigt der Sender das Basketball-Highlight Deutschland gegen die USA.











"Grey's Anatomy"-Fans müssen sich am heutigen Montagabend eine Alternative suchen. ProSieben zeigt am 22. Juli ab 20:15 Uhr statt einer aktuellen Folge der beliebten Krankenhausserie das Sport-Event "Basketball - Men's International Friendly Match". Darin trifft Basketball-Weltmeister Deutschland zum Abschluss der Vorbereitungsphase für die Olympischen Spiele in Paris auf Olympiasieger USA. ProSieben und Joyn übertragen das Duell live in der Primetime. Auch das "Grey's Anatomy"-Spin-off "Seattle Firefighters" entfällt.