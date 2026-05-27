Die Oklahoma City Thunder stehen in den NBA-Playoffs vor dem erneuten Finaleinzug. Ein Deutscher zeigt in Spiel fünf gegen die San Antonio Spurs eine starke Leistung.
Oklahoma City - Die Oklahoma City Thunder stehen in den Playoffs der Basketballliga NBA nach dem Titelgewinn im vergangenen Jahr vor dem erneuten Einzug in die Finalserie. Das Team um Topstar Shai Gilgeous-Alexander und Isaiah Hartenstein gewann Spiel fünf gegen die San Antonio Spurs mit 127:114 und ging dadurch in der Conference-Finals-Serie im Westen mit 3:2 in Führung. Für den Gesamtsieg in einer Serie sind vier Siege notwendig.