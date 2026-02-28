Basketball: Schwacher Schröder verliert mit Cavs bei NBA-Topteam Detroit

Der Start von Dennis Schröder bei den Cleveland Cavaliers lief nahezu perfekt. Doch gegen Detroit unterliegt das Team zum dritten Mal in einer Woche. Besser läuft es für Isaiah Hartenstein.
Detroit - Basketball-Europameister Dennis Schröder erlebt mit seinem neuen NBA-Team Cleveland Cavaliers eine erste kleine Krise. Beim Topteam Detroit Pistons unterlag Cleveland mit 119:122 (114:114, 54:50) nach Verlängerung - und somit erstmals mit Schröder zwei Spiele in Serie. Es war die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen für die Cavs.