Basketball: Schröders Cavaliers vergeben nächsten Sieg in NBA-Playoffs

2 Dennis Schröder (r.) kam für die Cleveland Cavaliers in Toronto wieder von der Bank. Foto: Frank Gunn/The Canadian Press/AP/dpa

In der Schlussphase ist Cleveland in Toronto eigentlich auf dem Weg zum dritten Sieg in der Serie. Doch am Ende jubeln die Gastgeber.











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Toronto - Nach einer schwachen Schlussphase haben die Cleveland Cavaliers mit Basketball-Weltmeister Dennis Schröder einen wichtigen Sieg in den NBA-Playoffs aus der Hand gegeben. Die Cavaliers verloren das vierte Spiel ihrer Erstrunden-Serie bei den Toronto Raptors 89:93, damit steht es nun nach Siegen 2:2. Zum Weiterkommen sind vier Erfolge notwendig. Zuvor es nach zwei Heimerfolgen eine 104:126-Niederlage in Toronto gegeben.