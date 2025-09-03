1 Aktionen des Weltverbandes Fiba bei der Basketball-EM. Foto: Matthias Stickel/dpa

Beim Litauen-Spiel kam es zu rassistischen Anfeindungen gegen den deutschen Kapitän Dennis Schröder. Vier Tage später folgt eine Reaktion der Basketball-Organisatoren.











Tampere - Der Basketball-Weltverband Fiba und Gastgeber Finnland haben sich zum Abschluss der Vorrunde in Tampere sichtbar mit dem deutschen Kapitän Dennis Schröder solidarisiert. Vor dem Duell der Finnen mit Weltmeister Deutschland lagen in der Nokia Arena über 13.000 rote Karten mit dem Schriftzug "Stop racism" (Stoppt Rassismus) auf den jeweiligen Plätzen - selbst auf der Pressetribüne waren die Schilder verteilt worden. Kurz vor Spielbeginn hoben alle die Karten auf Kommando nach oben.