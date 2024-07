Basketball Regionalliga Frauen: TSV Malmsheim sucht Spielerinnen über Social Media

1 In der vergangenen Saison gab es zweimal das Derby in der Oberliga des TSV Malmsheim (in Schwarz) gegen die KSG Gerlingen. Foto: Andreas Gorr

Die Basketballerinnen des Vereins sind in die Regionalliga aufgestiegen, doch Trainerin Lisa Bonds muss den nach Abgängen dezimierten Kader aufrüsten. Die Suche auf Instagram und Facebook läuft.











Der Jubel war groß bei den Basketballerinnen des TSV Malmsheim, als Ende April der Aufstieg in die Regionalliga auf dem Silbertablett serviert wurde. Der Gegner in der Relegation, der TV Freiburg Herdern, hatte überraschend zurückgezogen und so kletterte der Vizemeister der Oberliga kampflos eine Etage höher.