Basketball Regionalliga: Dieses Mal scheitern die Malmsheimer Frauen im zweiten Viertel

Die Basketballerinnen verlieren denkbar knapp, während die Männer gegen einen Kreisligisten in die Overtime müssen. Der SV Leonberg/Eltingen knackt wieder die 100 Punkte.
Nur knapp unterliegen die Malmsheimer Basketballfrauen im Regionalliga-Duell gegen den USC Freiburg III mit 63:69. Im ersten Viertel konnte die Mannschaft trotzdem gut mithalten, danach brachen die Gastgeber jedoch ein. Gegen die schnell umschaltenden Gäste gelang es den TSV-Frauen oft nicht, selbst das nötige Tempo im Umschaltspiel zu finden.