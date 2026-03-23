Basketball Regionalliga: Dieses Mal scheitern die Malmsheimer Frauen im zweiten Viertel

Die Basketballerinnen verlieren denkbar knapp, während die Männer gegen einen Kreisligisten in die Overtime müssen. Der SV Leonberg/Eltingen knackt wieder die 100 Punkte.

Nur knapp unterliegen die Malmsheimer Basketballfrauen im Regionalliga-Duell gegen den USC Freiburg III mit 63:69. Im ersten Viertel konnte die Mannschaft trotzdem gut mithalten, danach brachen die Gastgeber jedoch ein. Gegen die schnell umschaltenden Gäste gelang es den TSV-Frauen oft nicht, selbst das nötige Tempo im Umschaltspiel zu finden.

Der TSV Malmsheim konnte das Spiel nicht mehr drehen: Lisa Bonds bedauerte die Niederlage. Foto: Andreas Gorr „Wir haben es ihnen leicht gemacht, schnell zu punkten“, analysierte Trainer Lisa Bonds, deren Team mit 30:43 in die Pause ging. Das dritte Viertel gestaltete der TSV wieder erfolgreicher, beide Durchgänge nach der Pause wurden gewonnen, drehen konnte Malmsheim das Spiel jedoch nicht. „Da hat uns dann leider die Zeit nicht mehr gereicht“, meinte Bonds.

Malmsheimer Männer tun sich gegen Kreisligisten schwer

Die Männer des TSV Malmsheim füllten ihre Pause in der Landesliga mit dem Viertelfinale des baden-württembergischen Pokals, welches beim TB Rohrbach/Boxberg in der Overtime mit 101:100 gewonnen wurde.

Manuel Martinez musste mit seiner Mannschaft nachsitzen. Foto: Andreas Gorr

Das Team aus der Kreisliga B hatte sich vor der Saison aus mehreren ehemaligen hochklassig aktiven Spielern geformt und verlangte den Gästen vieles ab. „Vom Niveau her war das eine Oberliga-Mannschaft, das war ein wildes Spiel“, erzählte Trainer Manuel Martinez, der sich über den Halbfinaleinzug seines Teams freute.

SV-Basketballer zeigen starke zweite Hälfte

Der SV Leonberg/Eltingen musste in der Landesliga gegen die SZ Giants Kornwestheim antreten, vor heimischer Kulisse gewann das Team von Trainer Niko Tokas mit 111:74. „Die erste Halbzeit war defensiv eine Katastrophe“, seufzte Abwehr-Freund Tokas über den 48:49-Pausenrückstand.

Für die zweite Spielhäflte gab es Applaus von Trainer Niko Tokas. Foto: Andreas Gorr

„Dafür haben wir die zweite Halbzeit völlig dominiert. Das war sehr starker Basketball, so wie sich ein Coach das wünschen würde“, lobte der Trainer die Mannschaft, die sich im zweiten Spielabschnitt steigerte. Nachdem Tokas in der Pause „ein paar freundliche Worte“ fand, gewann sein Team die zweite Hälfte des Spiels mit 63:25.