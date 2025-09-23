Basketball-Regionalliga: Der Mann für alles kehrt auf die Bank des SV Möhringen zurück

Sascha Klatt übernimmt erneut den Trainerjob bei den Regionalliga-Männern des SV Möhringen. Seine Mission startet mit einem Handicap.
Kann der Smart erneut mit den ganzen Ferraris mithalten? Auch in seinem zweiten Jahr in der Basketball-Regionalliga Südwest geht der SV Möhringen als klarer Außenseiter und Abstiegskandidat Nummer eins ins Rennen. „Wir spielen als reines Amateurteam in einer semiprofessionellen Liga“, sagt Sascha Klatt. Der 43-Jährige ist bei den Möhringern zurück als Coach und damit der Mann für alles. Seit 2010 ist er im Verein tätig, war sechs Jahre Trainer der Frauen und auch bereits der Männer. Zudem ist er seit Jahren als Sportkoordinator für die beiden Regionalliga-Mannschaften verantwortlich.