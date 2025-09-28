Basketball: Regionalliga: Chancenlos gegen das „Green Inferno“ – ein Einstand voller Mitleid

Der Auftakt in die neue Saison ist den Basketballern des MTV Stuttgart gründlich misslungen
Puuuh! In der zweiten Hälfte der Saisonpremiere des MTV Stuttgart zuhause gegen die junge Truppe des Teams Ehingen/Urspringschule musste man am Samstag schon fast Mitleid haben mit den Gastgebern. Die 20-Punkte-Differenz bei der 59:79-Niederlage liest sich da schon fast schmeichelhaft. Während den Stuttgartern im kompletten Spielverlauf kaum etwas gelang und sie für jeden Korberfolg unheimlich ackern mussten, ließen die Gäste des Basketball-Internat-Projekts den Ball zügig um die Abwehr laufen, und der freie Mann konnte in aller Ruhe abschließen.