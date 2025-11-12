Basketball: Punktloser Schröder enttäuscht bei Kings-Niederlage

Dennis Schröder erlebt einen NBA-Auftritt zum Vergessen. Ein anderer deutscher Basketballprofi darf weiter jubeln.
Sacramento - Dennis Schröder hat in der NBA einen ganz bitteren Abend erlebt. Bei der 108:122-Heimniederlage mit den Sacramento Kings gegen die Denver Nuggets blieb der deutsche Basketball-Star in der nordamerikanischen Profiliga ohne Punkte. In knapp 21 Minuten Spielzeit verbuchte der Welt- und Europameister lediglich drei Assists. Für die Kings war es die dritte Niederlage nacheinander.