Basketball Pro B: SV Felllbach: Weg für den Gegner versperrt

1 Daniel Mayr greift in Abwehr und Angriff erfolgreich zu für den SV Fellbach. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach um den jüngsten Zugang Daniel Mayr gewinnen am Samstagabend in der dritthöchsten Spielklasse Pro B gegen die Gäste der BBA Ludwigsburg am Ende souverän mit 74:56 (35:29).











Kristiyan Borisov durchlebte am Samstagabend beim 74:56-Heimsieg gegen das Team der BBA Ludwigsburg ein Wechselbad der Gefühle. In der ersten Spielhälfte gestikulierte und lamentierte er; einmal faltete er auch die Hände zusammen, er schien Kontakt mit dem Basketballgott aufnehmen zu wollen. Nach der Pause hatte der Trainer des SV Fellbach zumeist Grund zur Freude. Jetzt jubelte er, reckte die geballte Faust nach oben und klatschte seine Spieler ab. Was war geschehen? Die Fellbacher Mannschaft kam am neunten Spieltag in der dritthöchsten Klasse Pro B nicht so richtig in diese Begegnung, es haperte speziell im Angriff, wo bis dahin allein Nik Schlipf überzeugen konnte. Die gute Defensive dagegen war verantwortlich dafür, dass die Gastgeber auch zur Pause schon vorn lagen – mit 35:29.