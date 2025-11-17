Die Basketballer des SV Fellbach gewinnen in der Pro B sowohl am Freitag in Ludwigsburg (69:67) als auch am Sonntag gegen die Gäste aus Speyer (78:75) mit dem allerletzten Wurf.
Wahrscheinlich träumt jeder Basketballer davon, in einem Spiel ganz am Ende den entscheidenden Wurf zu verwandeln. Für Jakob Hanzalek und Mateus Rodrigues hat sich dieser Traum spätestens in den vergangenen Tagen erfüllt. Sehr zur Freude ihres Trainers Kristiyan Borisov, der mit den Basketballern des SV Fellbach in der dritthöchsten Spielklasse Pro B binnen 48 Stunden zwei Erfolge bejubeln durfte. Zunächst gewann seine Mannschaft am Freitagabend beim jungen Team der BBA Ludwigsburg mit 69:67 – weil Jakob Hanzalek gut zwei Sekunden vor Schluss einen Distanzwurf verwandelt hatte. Am Sonntagabend setzte sie sich in der heimischen Gäuäckerhalle I gegen den Tabellendritten BIS Baskets Speyer mit 78:75 nach einer fünfminütigen Verlängerung durch – weil Mateus Rodrigues rund sechs Sekunden vor dem Ende einen Distanzwurf verwandelt hatte. Das waren zwei Geistesblitze der Flashers, wie die Fellbacher Basketballer sich selbst nennen.