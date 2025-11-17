Die Basketballer des SV Fellbach gewinnen in der Pro B sowohl am Freitag in Ludwigsburg (69:67) als auch am Sonntag gegen die Gäste aus Speyer (78:75) mit dem allerletzten Wurf.

Wahrscheinlich träumt jeder Basketballer davon, in einem Spiel ganz am Ende den entscheidenden Wurf zu verwandeln. Für Jakob Hanzalek und Mateus Rodrigues hat sich dieser Traum spätestens in den vergangenen Tagen erfüllt. Sehr zur Freude ihres Trainers Kristiyan Borisov, der mit den Basketballern des SV Fellbach in der dritthöchsten Spielklasse Pro B binnen 48 Stunden zwei Erfolge bejubeln durfte. Zunächst gewann seine Mannschaft am Freitagabend beim jungen Team der BBA Ludwigsburg mit 69:67 – weil Jakob Hanzalek gut zwei Sekunden vor Schluss einen Distanzwurf verwandelt hatte. Am Sonntagabend setzte sie sich in der heimischen Gäuäckerhalle I gegen den Tabellendritten BIS Baskets Speyer mit 78:75 nach einer fünfminütigen Verlängerung durch – weil Mateus Rodrigues rund sechs Sekunden vor dem Ende einen Distanzwurf verwandelt hatte. Das waren zwei Geistesblitze der Flashers, wie die Fellbacher Basketballer sich selbst nennen.

Die Fellbacher halten mit dem Favoriten aus Speyer gut mit Kristiyan Borisov saß am Sonntag nach dem Spiel fix und fertig auf der Bank. Er hatte selbstverständlich nicht mitgespielt, sein Engagement an der Seitenlinie war jedoch ebenfalls nervenaufreibend. Eine mentale Anstrengung, die dem spannenden Geschehen auf dem Feld geschuldet war. Die Gastgeber hielten mit dem favorisierten Team aus Speyer gut mit, sie waren oftmals gar zupackender in der Verteidigung und auch erfolgreicher im Abschluss. Nik Schlipf verwandelte einige Würfe von jenseits der Drei-Punkte-Linie, Nelson Okafor räumte unter den Körben einiges ab, und Mateus Rodrigues zeigte sowohl vorn als auch hinten sein Können. Die Fellbacher Basketballer konnten es gar verkraften, dass ihr Spielmacher Tyseem Lyles nicht seinen besten Tag hatte.

Bis zum Schluss an den Sieg geglaubt

90 Sekunden vor dem Ende lagen sie mit 66:62 vorn, doch dann trafen sie einige falsche Entscheidungen – die Gäste aus Speyer nutzten ihre Möglichkeiten, David Aichele verwandelte zwei Freiwürfe und schickte beide Teams damit in die Verlängerung. In diesen fünf Extraminuten lagen zunächst die Gäste vorn. „Aber wir haben Charakter bewiesen, haben bis zum Schluss an den Sieg geglaubt“, sagte Kristiyan Borisov, nachdem er sich ein paar Minuten erholt hatte. Ganz zum Schluss war es eben Mateus Rodrigues , der mit einem erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf den Sieg für seine Mannschaft sicherstellte.

Mit der Leistung in Ludwigsburg ist der Coach nicht zufrieden

Es spricht vieles dafür, dass die Basketballer des SV Fellbach auch deshalb bis zum Schluss an den Sieg geglaubt haben, weil sie bereits am Freitagabend eine enge Begegnung für sich entschieden hatten. In der Rundsporthalle in Ludwigsburg waren sie rund zwei Minuten vor dem Spielende mit 62:67 in Rückstand gelegen, bevor sie eine Aufholjagd starteten. Und als beim Stand von 66:67 nur noch gut zwei Sekunden auf der Uhr verblieben, übernahm Jakob Hanzalek die Verantwortung und traf aus der Distanz zum 69:67-Sieg. Trotz dieses furiosen Finales hielt sich die Freude bei Kristiyan Borisov am Freitagabend in Grenzen. „Mit der Leistung war ich nicht zufrieden, wir haben als Team nicht gut gespielt, hatten Probleme mit der Konzentration“, sagte der Coach des SV Fellbach.

Als Favoriten zum Tabellenletzten

Doch letztlich zählen für die Fellbacher Basketballer vier gewonnene Punkte, mit denen sie sich im Klassement auf den fünften Platz vorgeschoben haben. Mit drei Siegen nacheinander zählen sie nun zum formstärksten Team der Liga und fahren am Sonntag als Favoriten zum Tabellenletzten Würzburg Baskets-Akademie. Dort hätte Kristiyan Borisov gern etwas weniger mentale Anstrengung an der Seitenlinie. SV Fellbach: Hanzalek (16 Punkte am Freitag/5 Punkte am Sonntag), Lyles (16/5), Okafor (11/14), Schlipf (10/22), Kolev (6/8), Rodrigues (6/16), Golder (2/4), Butler (1/-), Gerlinger (1/0), Billinger (0/0), Davis (0/4), Dickgiesser (0/0).