Basketball Pro B: SV Fellbach: Wieder auf dem dritten Platz

1 David Grubic erzielt am Samstag vier Punkte für die Basketballer des SVF. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach um David Grubic gewinnen am Samstag ihr Heimspiel gegen das Team Ehingen/Urspring mit 81:68 und bereiten sich bereits auf die anstehende Aufstiegsrunde vor.











David Grubic hat bei den Basketballern des SV Fellbach in den vergangenen Monaten keine entscheidende Rolle gespielt. Das lag zum einen daran, dass der Trainer Kristiyan Borisov auf seiner Position andere Spieler bevorzugt hat, zum anderen ist der 25-Jährige aber auch wochenlang verletzungsbedingt ausgefallen. Beim 81:68-Heimsieg am Samstagabend war David Grubic mal wieder gut zehn Minuten auf dem Feld gestanden und hat vier Punkte zum Heimerfolg beigesteuert. Lediglich in den ersten vier Saisonspielen hatte David Grubic, der vor dieser Runde von der TSG Reutlingen nach Fellbach gewechselt war, mehr Einsatzzeit. Überhaupt hat Kristiyan Borisov dieses Mal die allermeisten Akteure recht lange eingesetzt. „Ich möchte sie bei Laune halten“, sagte der Coach im Hinblick auf die anstehende Aufstiegsrunde in der dritthöchsten Spielklasse Pro B. Der Centerspieler Daniel Mayr war am Samstag in der heimischen Gäuäckerhalle I der einzige in der Zuschauerrolle.