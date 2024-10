Basketball Pro B: SV Fellbach: Von einem, der überall ist

1 Mikey De Sousa erzielt zwölf Punkte beim 85:67-Sieg der Fellbacher Basketballer in Coburg. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach um den Zugang Mikey De Sousa gewinnen am Sonntag beim BBC Coburg mit 85:67 und feiern damit am zweiten Spieltag ihren ersten Saisonsieg in der dritthöchsten Liga Pro B.











Für Lars Berger war das erste Saisonspiel etwas zu früh gekommen. Zwar hat der 28-Jährige bei der 75:78-Heimniederlage vor zehn Tagen gegen den Meister Dragons Rhöndorf mitgewirkt; er hat auch sechs Punkte erzielt, er war aber nach einer krankheitsbedingten Pause noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Wie wichtig ein fitter Lars Berger für die Basketballer des SV Fellbach in der dritthöchsten Spielklasse Pro B sein kann, hat er bereits am zweiten Spieltag bewiesen. Er war am Sonntagabend maßgeblich am 85:67-Erfolg beim BBC Coburg beteiligt, war mit 22 Zählern der beste Werfer seines Teams. „Lars hat richtig diszipliniert gespielt. Das ist genau der Lars, den ich sehen will“, sagte Kristiyan Borisov, der Trainer der Fellbacher Mannschaft.