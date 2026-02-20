1 Konnte während der Woche nicht trainieren: Fellbachs Mark Golder. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 17.30 Uhr, im Kampf um die Aufstiegsrunde der Pro-B-Liga die Gäste aus Dresden.











Kristiyan Borisov ist in dieser Woche noch häufiger als gewohnt in der Sporthalle anzutreffen. Außer den Basketballern des SV Fellbach hat er tagsüber auch Kinder und Jugendliche bei einem Trainingscamp um sich versammelt. Das kam ihm als Ablenkung gerade recht, denn Anfang der Woche hatte er die Übungseinheit mit den Männern abgebrochen. Nachdem schon Brian Butler, Mark Golder und Mateus Rodrigues abgesagt hatten, verletzten sich auch noch Jakob Hanzalek und Nelson Okafor. „Ich hatte das Gefühl, wenn wir bis zum Ende trainieren, dann muss ich am Samstag selbst spielen“, sagt Kristiyan Borisov. Die verletzungsbedingten Ausfälle kommen dem Coach ungelegen, schließlich kämpft seine Mannschaft in der dritthöchsten Spielklasse Pro B noch um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Zurzeit steht sie auf dem vierten Tabellenplatz, hat zuletzt zwei Spiele nacheinander gewonnen. Am Samstag, 17.30 Uhr, empfangen die Fellbacher Basketballer in der heimischen Gäuäckerhalle I den Tabellenneunten Dresden Titans, der auch noch auf die Saisonverlängerung hofft.