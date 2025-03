Basketball Pro B: SV Fellbach: Unglücklich unterlegen

1 Malik Whitaker fliegt hoch, verliert aber mit den Basketballern des SVF. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach um den US-Amerikaner Malik Whitaker kämpfen sich am Samstag gegen den Ligaprimus BG Leitershofen/Stadtbergen in die Verlängerung, verlieren dann aber doch mit 78:80.











Das Spitzenspiel in der dritthöchsten Spielklasse Pro B hat am Samstagabend gehalten, was die Zuschauer in der Gäuäckerhalle I sich von ihm versprochen hatten: rasanten Basketballsport, stimmungsvolle Atmosphäre und Spannung bis zum Schluss. Für die Fans des SV Fellbach hätte das Ergebnis indes freundlicher ausfallen dürfen. Die Mannschaft um den US-Amerikaner Malik Whitaker kämpfte sich gegen den Ligaprimus BG Leitershofen/Stadtbergen in die Verlängerung, verlor dann aber doch mit 78:80. „Wir hatten ein paar Ballverluste zu viel und waren in der Abwehr zu fehlerhaft“, sagte der Trainer Kristiyan Borisov.