Die Basketballer des SV Fellbach um ihren jüngsten Zugang Jakob Hanzalek verlieren ihr Heimspiel gegen die Gäste aus Erfurt in der Pro-B-Liga mit 56:74.
Lars Berger und Zaire Thompson waren am Samstagabend mal wieder in der Gäuäckerhalle I in Fellbach. Als Zuschauer. Die beiden Basketballer waren Protagonisten im Team des SV Fellbach, als dieses im Frühjahr 2023 in die dritthöchste Spielklasse Pro B aufgestiegen ist. Sie waren auch auf dem Feld mit dabei, als die Mannschaft um den Trainer Kristiyan Borisov im folgenden Dezember bei den Basketball-Löwen in Erfurt mit 52:72 verlor und dabei ihre bis heute schwächste Angriffsleistung zeigte. Vor dieser Runde haben beide den Verein verlassen. Ein Scharfschütze Lars Berger und ein Spielmacher Zaire Thompson – beide in Bestform – hätten dem Fellbacher Verbund am Samstagabend im Heimspiel gegen die Gäste aus Erfurt gut getan. Denn die Gastgeber zeigten nach dem ersten Viertel speziell im Angriff eine ungenügende Vorstellung und verloren diese Begegnung mit 56:74 – ihre zweitschwächste Punkteausbeute, Aufstiegsrunde ausgenommen, seit ihrem Aufstieg in jenem Frühjahr 2023.