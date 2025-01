Basketball Pro B: SV Fellbach: Rückrundenstart mit Brian Butler

1 Brian Butler steht am Sonntag wieder im Aufgebot der Basketballer des SV Fellbach. Foto: /Maximilian Hamm

Der 33-jährige Flügelspieler kehrt nach einer krankheitsbedingten Pause zurück, wenn die Basketballer des SV Fellbach am Sonntag, 17 Uhr, beim Team der Orange-Academy in Neu-Ulm ihre Siegesserie in der dritthöchsten Spielklasse Pro B ausbauen möchten.











Die Basketballer des SV Fellbach haben jüngst die Hinrunde in der dritthöchsten Spielklasse Pro B mit einem 64:52-Heimerfolg gegen die Basketball-Löwen aus Erfurt abgeschlossen. Es war der vierte Sieg nacheinander für die Mannschaft um den Trainer Kristiyan Borisov, der diese Siegesserie jetzt unbedingt ausbauen möchte. Am Sonntag, 17 Uhr, gastiert der Tabellenvierte aus Fellbach beim Team der Orange-Academy in Neu-Ulm, das im Klassement nur zwei Punkte und zwei Plätze hinter ihm steht.