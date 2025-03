Basketball Pro B: SV Fellbach: Rückfall in unschöne Zeiten

1 Diskussionsbedarf bei den Basketballern des SVF: Brian Butler, Tauras Ulevicius, Lars Berger und Malik Whitaker (von links) Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach haben das Spiel in der Pro-B-Liga im Griff, führen im finalen Viertel bereits mit 14 Punkten Vorsprung, verlieren beim Tabellenzweiten Rhein-Stars Köln aber am Ende noch mit 72:77.











Nachdem Tauras Ulevicius gleich zu Beginn des finalen Viertel einen Distanzwurf und einen Sprungwurf verwandelt hatte, führten die Basketballer des SV Fellbach bei den Rhein-Stars Köln mit 65:51. Jetzt waren noch gut neun Minuten zu spielen. In den vergangenen Wochen hätte diese Führung zum Sieg geführt. Doch am Samstagabend erlebte der Trainer Kristiyan Borisov einen Rückfall in unschöne Zeiten; in die erste Saisonphase, als die Mannschaft um den Kapitän Zaire Thompson des Öfteren eine deutliche Führung nicht ins Ziel retten konnte. Die Gäste verloren diese Begegnung in der dritthöchsten Spielklasse Pro B mit dem Tabellenzweiten aus Köln letztlich mit 72:77 und ließen ihren Coach sprachlos zurück. Dabei hatte der Verbund aus Fellbach bis zu jenem 65:51-Vorsprung sowohl in der Defensive als auch im Angriff eine ordentliche Vorstellung geboten. Dann allerdings reihte sich ein Ballverlust an einen Fehlwurf und umgekehrt. „Wir machen immer wieder die gleichen Fehler“, sagte Kristiyan Borisov.