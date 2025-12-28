Der Trainer Kristiyan Borisov, 37, spricht über die schwierige, aber doch erfolgreiche Hinrunde in der dritthöchsten Spielklasse Pro B und seine Ziele bis zum Saisonende.
Die Basketballer des SV Fellbach spielen seit der Saison 2023/2024 in der dritthöchste Spielklasse Pro B. Im vergangenen Jahr hat die Mannschaft um ihren Trainer Kristiyan Borisov, 37, gar die Aufstiegsrunde zur zweiten Liga Pro A erreicht, scheiterte da aber gleich an der ersten Hürde – dem Verbund des SC Rist Wedel aus der Nordgruppe dieser Liga. Vor dieser Spielzeit gab es einen großen Umbruch im Kader des SV Fellbach, doch der Coach hat es geschafft, erneut ein konkurrenzfähiges Team zu präsentieren. Zum Jahresabschluss stehen die Fellbacher Basketballer nach 13 Spieltagen auf dem fünften Tabellenplatz mit Tuchfühlung zur Tabellenspitze.