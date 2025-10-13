Travis Davis hat in der finalen Spielminute drei Freiwürfe nacheinander verwandelt und damit den Basketballern des SV Fellbach am Sonntagabend den 77:75-Sieg gegen die Gäste des TV Langen ermöglicht. Der kleinste Spieler im Team war jetzt der größte. Weil seine größeren Mitspieler zuvor keinen Weg gefunden hatten, sich frühzeitig vom dezimierten Aufsteiger – er war nur mit acht Akteuren angetreten – abzusetzen. Mehr noch: es schien fast so, als wollten die Gastgeber ihren Gegner zum Sieg einladen. Immer wieder bauten sie ihre Führung ein wenig aus, um dann aber gleich wieder selber derart abzubauen, dass die Mannschaft aus Langen zurückkommen konnte. Das Fellbacher Team um den Trainer Kristiyan Borisov setzte sich am Ende vor allem deshalb durch, weil die Gäste die Einladungen nicht annahmen. Ihre Mittel waren beschränkt. Auch deshalb stehen sie in der dritthöchsten Spielklasse Pro B ohne Punktgewinn am Tabellenende.

Nach der Pause folgt ein Bruch im Spiel In der ersten Spielhälfte lief alles noch recht rund bei den Basketballern des SV Fellbach. Hinten waren sie gewohnt griffsicher, vorn trafen sie von nah und fern. Doch nach der Pause folgte ein Bruch im Spiel. „Da bin ich dann etwas ausgeflippt, weil wir genau die Fehler gemacht haben, über die wir immer und immer wieder geredet hatten“, sagte Kristiyan Borisov. Es fehlte fortan der Zug zum Korb, es fehlten auch Spieler, die werfen wollten. „Das war ein Missverständnis zwischen mir und den Spielern. Wir müssen die Balance finden zwischen Passspiel und Wurfgelegenheiten. Aber das ist Teil des Prozesses“, sagte der Coach des SV Fellbach.

Das Auftaktprogramm war nicht sonderlich schwer

Nach vier Spieltagen steht seine Mannschaft mit drei Siegen auf dem vierten Tabellenplatz. Doch Kristiyan Borisov weiß diesen Zwischenstand im Klassement richtig einzuschätzen, schließlich war das Auftaktprogramm nicht sonderlich schwer. Jetzt folgt ein spielfreies Wochenende, bevor das Gastspiel beim Tabellenführer BBC Coburg ansteht. Erst in den nächsten Wochen wird sich zeigen, wo die Reise der Fellbacher Basketballer in dieser Saison hingeht.

Zeit, um die Zugänge noch besser zu integrieren

Jetzt hat Kristiyan Borisov auch noch etwas Zeit, die Zugänge besser zu integrieren und sie zu ihren Bestleistungen zu animieren. Nelson Okafor zum Beispiel hat jüngst bereits gezeigt, wie er mit seiner physischen Präsenz unter den Körben dem Verbund des SVF weiterhelfen kann. Auch der Spielmacher Tyseem Lyles hatte gute Szenen im Spiel gegen die Gäste des TV Langen. Und dann war da ja noch Travis Davis, der Kleinste im Team, der am Sonntagabend am Ende dieser niveauarmen Begegnung mit seinen erfolgreichen Freiwürfen den Heimsieg überhaupt erst ermöglicht hat.

SV Fellbach: Okafor (16), Lyles (14), Rodrigues (12), Butler (10), Davis (6), Golder (6), Billinger (5), Schlipf (5), Gerlinger (3), Volz, Kolev.