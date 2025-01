Basketball Pro B: SV Fellbach: Meisterhaft in der Verteidigung

1 Mark Golder überzeugt beim Heimsieg des SVF gegen das Team aus Erfurt. Foto: /Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach setzen sich am Sonntagabend trotz zahlreicher Ausfälle gegen das Team der Basketball-Löwen aus Erfurt mit 64:52 durch.











Malik Whitaker, 24, war über die Weihnachtstage bei seiner Familie in der Heimat. Der US-Amerikaner, seit dieser Saison bei den Basketballern des SV Fellbach, hat seine Freundin und die beiden Kinder in Houston/Texas besucht. Der Kurzurlaub scheint ihn gestärkt zu haben: Am Sonntagabend führte er seine Mannschaft in der heimischen Gäuäckerhalle I mit 20 Punkten zum 64:52-Erfolg gegen das Team der Basketball-Löwen aus Erfurt. Für die Gastgeber um den Trainer Kristiyan Borisov war dies bereits der dritte Sieg nacheinander in der dritthöchsten Spielklasse Pro B. Diesen Sieg haben die Fellbacher Basketballer sich in der Verteidigung erkämpft. „Das war eine unglaublich gute Defensive, das war eine Meisterklasse“, sagte Kristiyan Borisov.