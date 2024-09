Basketball Pro B: SV Fellbach: Lehrstunden bei Artisten

1 Der Kader des SV Fellbach für die Saison 2024/2025, hintere Reihe von links: Abteilungsleiter Andreas Tsiminos, Trainer Kristiyan Borisov, David Grubic, Mikey De Sousa, Mark Golder, Jonathan Gerlinger, Andreas Kronhardt, Brian Butler, Moritz Schneider, Jeremy Kolev sowie Co-Trainer und Jugendkoordinator Lasse Steinort; vordere Reihe von links: Physiotherapeutin Francesca Scher, Malik Whitaker, Titus Schuster, Tauras Ulevicius, Nikola-Alexander Jekov, Kapitän Zaire Thompson, Lars Berger, Nik Schlipf und Jugendcoach Dennis Myftari. Foto: Heiko Potthoff

Die Basketballer des SV Fellbach starten am Samstag, 17.30 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den Meister Dragons Rhöndorf in die neue Saison der dritthöchsten Spielklasse Pro B. Ihr Trainer Kristiyan Borisov gewinnt bei einem Ausflug nach Los Angeles neue Erkenntnisse











Kristiyan Borisov hat die Saisonvorbereitung mit den Basketballern des SV Fellbach für neun Tage unterbrochen und ist Ende August nach Los Angeles geflogen. Aus einem guten Grund: Er hatte eine Einladung bekommen von Phil Handy, einem Assistenzcoach des Teams der LA Lakers aus der nordamerikanischen Profiliga NBA. Im vergangenen Jahr hatten die beiden sich schon einmal in München getroffen, nun also ist Kristiyan Borisov über den großen Teich geflogen. Er hat dort beim Training assistiert und dabei auch einige Spieler kennengelernt. Kyrie Irving zum Beispiel, 32 und einer der besten Ballkünstler unserer Zeit, heute an die Dallas Mavericks gebunden; oder auch Trae Young, 25, den Spielmacher von den Atlanta Hawks. „Das sind nicht nur Basketballspieler, das sind Artisten mit Ball. Das war das beste Erlebnis meines Lebens“, sagt Kristiyan Borisov, der ja selbst einmal ein versierter Spielmacher war, bevor er aus familiären Gründen seine Karriere beendete. Seit November 2022 ist er Cheftrainer beim SVF.