Basketball Pro B SV Fellbach: Kristiyan Borisov bekommt neuen Assistenztrainer – und neues Team

Wenn der Trainer Kristiyan Borisov mit den Basketballern des SV Fellbach in die neue Saison startet, hat er Umbaumaßnahmen hinter sich – und Cyril da Silva an seiner Seite.

Auch in der Ligapause kann Kristiyan Borisov nicht ohne Basketball. Anfang dieses Monats war der Trainer des SV Fellbach bei einem weltweit anerkannten Basketball-Camp in Treviso/Italien. Dort war er als Assistent von Phil Handy, der schon bei den Los Angeles Lakers und den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA gecoacht hatte, eine Woche lang tätig. „Es war toll, eine großartige Plattform für diesen Sport, und ich habe so viel gelernt“, sagte Kristiyan Borisov. Anschließend ging es für den 37-Jährigen gleich weiter in seine Heimat nach Bulgarien, dort drehte sich ebenfalls alles um den Basketball.

Auch in seiner Wahlheimat Deutschland, genauer gesagt in Fellbach, war es nicht ruhig geblieben. Die Vorbereitungen auf die neue Saison in der dritthöchsten Spielklasse Pro B sind gestartet, und es wird ein neuer Anlauf mit einer neuen Mannschaft. Im Frühjahr 2023 waren die Fellbacher Basketballer in diese Liga aufgestiegen. In der ersten Saison hatten sie den Sprung in die Aufstiegsrunde knapp verpasst. In den beiden folgenden Jahren erreichten sie zwar die Saisonverlängerung, scheiterten aber jeweils in der ersten Runde. Das soll beim vierten Anlauf unbedingt besser laufen.

Vier Spieler des bisherigen Kaders des SV Fellbach sind noch dabei

Allerdings wird Kristiyan Borisov diesen erneut mit einer neuen Mannschaft angehen. Aus dem bisherigen Kader sind noch vier Spieler dabei: Thomas Billinger, Jonathan Gerlinger, Mark Golder und Jakob Hanzalek. Entsprechend haben sich bei diesem neuerlichen Umbruch zahlreiche Akteure verabschiedet: Brian Butler, Travis Davis, Wilko Dickgiesser, Jeremy Kolev, Tyseem Lyles, Nelson Okafor, Mateus Rodrigues und Nik Schlipf werden nicht mehr mitmischen. Der Verbleib von Mikey De Sousa ist noch ungewiss. Der Coach des SV Fellbach kann aber auch schon zwei Zugänge vermelden. Vom Ligakonkurrenten Dresden Titans wechselt der Centerspieler Best Otakho nach Fellbach, und von den BIS Baskets Speyer, ebenfalls ein Gegner in dieser Liga, hat der Flügelspieler Dennis Diala zugesagt.

Cyril da Silva Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Einen Wechsel gibt es auch im Trainerteam. Lasse Steinort hat sein Amt abgegeben, für ihn wird künftig Cyril da Silva dem Chefcoach Kristiyan Borisov assistieren. Der französische Ex-Profi, 43, hat bis zuletzt die Frauen des MTV Stuttgart in der Zweiten Bundesliga trainiert und war im Verein auch für die Basketball-Akademie mitverantwortlich. Beim SV Fellbach soll Cyril da Silva sich künftig in Hauptverantwortung um die Kinder und Jugendlichen kümmern. „Cyril ist mein bester Freund. Er war derjenige, der mir alles beigebracht hat, nachdem ich nach Deutschland gekommen war“, sagte Kristiyan Borisov, der seinen neuen Nebenmann auch gern als „Zwilling an der Seitenlinie“, bezeichnet. Die beiden ticken gleich, haben ganz offensichtlich dieselben Ansichten. Gemeinsam werden sie nun auch weiter am Kader für die nächste Saison bauen. Drei bis vier Spieler sollen auf jeden Fall noch kommen, unter anderen möchte Kristiyan Borisov noch einen US-Amerikaner verpflichten.

Die Gegner in der neuen Runde stehen inzwischen fest

Bis zum Saisonstart bleibt ihnen ja noch ein wenig Zeit. Nach Lage der Dinge werden die Basketballer des SV Fellbach am letzten Septemberwochenende in den Ligabetrieb eingreifen. Mittlerweile stehen die Gegner fest. Nachdem das Team der Orange Academy den Aufstieg in die Pro-A-Liga geschafft hat, verbleiben die bekannten Mannschaften der Vereine: BBC Coburg, BIS Baskets Speyer, BG Leitershofen/Stadtbergen, Basketball-Löwen Erfurt, Dresden Titans, FC Bayern Basketball II, BBA Ludwigsburg, Skyliners Juniors, TSV Oberhaching Tropics und TV Langen. Dazu kommen der Pro-A-Absteiger Giants Leverkusen sowie die Regionalliga-Aufsteiger TSG Reutlingen und Culture City Weimar. Der Verbund der Dragons Rhöndorf rutscht aus der Nordstaffel in den Süden, wodurch insgesamt 15 Mannschaften starten.

Kristiyan Borisov hat bis zum Saisonbeginn noch einiges zu tun. Und zumeist dreht es sich um Basketball. Vom 17. bis 19. Juli findet in der Gäuäckerhalle I in Fellbach ein Basketballcamp statt. Zu Gast sein wird dann auch der dreimalige NBA-Titelträger Phil Handy, mit dem Kristiyan Borisov erst jüngst schon in Treviso zusammengearbeitet hat.