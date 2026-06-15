Basketball Pro B SV Fellbach: Kristiyan Borisov bekommt neuen Assistenztrainer – und neues Team

Wenn der Trainer Kristiyan Borisov mit den Basketballern des SV Fellbach in die neue Saison startet, hat er Umbaumaßnahmen hinter sich – und Cyril da Silva an seiner Seite.
Auch in der Ligapause kann Kristiyan Borisov nicht ohne Basketball. Anfang dieses Monats war der Trainer des SV Fellbach bei einem weltweit anerkannten Basketball-Camp in Treviso/Italien. Dort war er als Assistent von Phil Handy, der schon bei den Los Angeles Lakers und den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA gecoacht hatte, eine Woche lang tätig. „Es war toll, eine großartige Plattform für diesen Sport, und ich habe so viel gelernt“, sagte Kristiyan Borisov. Anschließend ging es für den 37-Jährigen gleich weiter in seine Heimat nach Bulgarien, dort drehte sich ebenfalls alles um den Basketball.