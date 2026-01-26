Die Basketballer des SV Fellbach liegen gegen die Skyliners Juniors aus Frankfurt deutlich zurück, kommen bis auf einen Punkt heran, verlieren am Ende aber doch mit 72:78.
Wer die Basketballer des SV Fellbach am Samstagabend gegen das Team der Skyliners Juniors aus Frankfurt nur im finalen Viertel gesehen hat, könnte sie tatsächlich für ein Topteam der dritthöchsten Spielklasse Pro B gehalten haben. Wer jedoch schon von Beginn an in der Gäuäckerhalle I oder bei der Liveübertragung im Internet dabei war, sah eher einen Abstiegskandidaten. Die Mannschaft um den Assistenztrainer Lasse Steinort, der den verhinderten Coach Kristiyan Borisov vertrat, zeigte zwei verschiedene Vorstellungen. Die erste war geprägt von planlosen Aktionen, fehlendem Selbstvertrauen und mangelhaften Würfen. In der Folge lagen die Gastgeber zehn Minuten vor dem Spielende mit 47:63 zurück. Lasse Steinort schickte nun zwar dieselben Spieler aufs Parkett, diese zeigten jetzt aber sehenswerte Aktionen, gelungene Drei-Punkte-Würfe und agierten – wahrscheinlich im Angesicht des großen Rückstands – wie befreit. Sie kamen in der letzten Spielminute dieser Begegnung auf 72:73 heran, mussten wenig später aber doch den Gästen zum 78:72-Sieg gratulieren. „Eine Niederlage, nachdem wir uns so zurückgekämpft haben, tut am meisten weh“, sagte Lasse Steinort.