Basketball Pro B: SV Fellbach: Extraschichten beim SV Fellbach

Manche Fellbacher trainieren schon am frühen Morgen, wenn es draußen noch dunkel ist.

Die Basketballer um Trainer Kristiyan Borisov gastieren am Sonntag, 16 Uhr, bei den TSV Oberhaching Tropics.











Zweimal in der Woche, wenn es frühmorgens draußen noch dunkel ist, schließt der Trainer Kristiyan Borisov die Fellbacher Gäuäckerhalle I auf. Kein Putzdienst, sondern zusätzliche Trainingseinheiten stehen auf dem Programm. Der US-Amerikaner Malik Whitaker, aber auch Nikola-Alexander Jekov, Mikey De Sousa oder Jeremy Kolev von den Basketballern des SV Fellbach werfen dann die orangefarbene Kugel in den Korb. Es sind Extraschichten, die dazu beitragen sollen, dass das Team in der dritthöchsten Spielklasse Pro B noch erfolgreicher wird. Nach drei Spieltagen hat sie einen Sieg errungen; die beiden Niederlagen mussten sie gegen die Teams der Dragons Rhöndorf und zuletzt der Rheinstars Köln – die beiden Finalisten der Aufstiegsrunde aus der vergangenen Saison – hinnehmen. Am Sonntag (16 Uhr, Grundschule Deisenhofen) gastieren die Fellbacher Basketballer bei den punktgleichen TSV Oberhaching Tropics.