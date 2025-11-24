Die Basketballer des SV Fellbach um den Flügelspieler Nik Schlipf gewinnen beim Tabellenletzten Würzburg Baskets-Akademie mit 81:79 – es ist wieder ein Sieg in letzter Minute.
Die finale Sequenz aufseiten der Basketballer des SV Fellbach gehörte dem Spielmacher Tyseem Lyles. Beim Stand von 78:79 nahm er einen Drei-Punkte-Wurf, scheiterte, schnappte sich den Ball unter dem Korb erneut, spielte Doppelpass mit Nik Schlipf, nahm den nächsten Drei-Punkte-Wurf – und traf. Es war am Sonntagabend die 81:79-Führung für die Gäste, die diese Begegnung in der dritthöchsten deutschen Spielklasse beim Tabellenletzten Würzburg Baskets-Akademie kurz darauf mit eben diesem Ergebnis für sich entschieden. Zwar hatten die Gastgeber in den allerletzten Sekunden noch die Chance auf Punkte, trafen aber nicht mehr. Und so bauten die Fellbacher Basketballer ihre Erfolgsserie auf vier Siege nacheinander aus und kletterten auf den dritten Tabellenplatz. Der Sieg in Würzburg war der dritte in Folge mit drei oder weniger Punkten Differenz für das SVF-Team.