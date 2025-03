Basketball Pro B: SV Fellbach: Eine Stephen-Curry-Show

1 Malik Whitaker (mit Ball) zeigte seine beste Leistung im Trikot des SV Fellbach. Foto: Maximilian Hamm

Der US-Amerikaner Malik Whitaker führt die Basketballer des SV Fellbach am Samstagabend in der dritthöchsten Spielklasse Pro B mit 36 Punkten zum 75:70-Heimsieg gegen die TSV Oberhaching Tropics. Er eifert dabei seinem Idol aus der NBA nach.











Der Basketballer Stephen Curry hat am vergangenen Donnerstag wieder einmal eine Stephen-Curry-Show gezeigt. Der beste Distanzschütze in der Geschichte dieses Sports, bald 37 Jahre alt, erzielte beim 121:115-Sieg seiner Golden State Warriors gegen die Orlando Magic in rund 34 Spielminuten 56 Punkte. Er verwandelte dabei zwölf Drei-Punkte-Würfe und blieb von der Freiwurflinie bei zwölf Versuchen fehlerfrei. Trotz der vielen Galamomente in seiner Karriere in der nordamerikanischen Profiliga NBA sind diese Leistungen immer wieder erstaunlich. Zumindest beeindruckend war am Samstagabend auch die Vorstellung des US-Amerikaners Malik Whitaker, 24, im Trikot des SV Fellbach. Beim 75:70-Heimsieg gegen die TSV Oberhaching Tropics in der dritthöchsten deutschen Spielklasse Pro B markierte er mit 36 Punkten in rund 36 Spielminuten seine Bestmarke. Er traf dabei sechs Würfe aus der Distanz und bleib von der Freiwurflinie bei sechs Versuchen ohne Fehler.