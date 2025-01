Basketball Pro B: SV Fellbach: Eine kämpferische Glanzleistung

1 Brian Butler ist am Sonntag mit 18 Punkten der beste Werfer bei den Basketballern des SV Fellbach. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach um den Flügelspieler Brian Butler zeigen sich von der Heimniederlage zuletzt gut erholt und gewinnen am Sonntagabend in der dritthöchsten Spielklasse Pro B das schwierige Auswärtsspiel bei den Basketball-Löwen in Erfurt mit 83:79.











Der Spielmacher und Kapitän Zaire Thompson fehlt schon länger verletzungsbedingt – kein Problem für die Basketballer des SV Fellbach. Der Spielmacher Tauras Ulevicius fehlt kurzfristig krankheitsbedingt – kein Problem für die Fellbacher Basketballer. Die Mannschaft um den Trainer Kristiyan Borisov hat erneut einen Rückschlag weggesteckt und gezeigt, dass sie gar ohne gelernten Aufbauspieler in der dritthöchsten Spielklasse Pro B bestehen kann. Sie gewann am Sonntagabend das schwierige Auswärtsspiel bei den für gewöhnlich heimstarken Basketball-Löwen in Erfurt mit 83:79 (48:54) und behauptete damit ihren vierten Tabellenplatz.