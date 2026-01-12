1 Brian Butler energisch unter den Körben – er bliebt am Samstag der einzige Fellbacher mit einer zweistelligen Punktezahl. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer der Eisbären Bremerhaven haben sich vor rund elf Jahren in die Geschichtsbücher eingetragen. Nicht unbedingt ehrenvoll. Der damalige Bundesligist hat es fertig gebracht, beim Gastspiel in Bayreuth im ersten Viertel keinen einzigen Punkt zu erzielen. Das ist wahrlich ein Kunststück. 0:22 hieß es nach zehn Spielminuten. Die Basketballer des SV Fellbach haben am Samstagabend alles daran gesetzt, es ihnen nachzumachen. Doch dann gab Brian Butler den Spielverderber. Gute zwei Minuten vor dem Ende dieses Spielabschnitts erzielte er tatsächlich zwei Punkte. 2:18 hieß es nach zehn Minuten, und die Vorstellung der Gastgeber ließ noch Schlimmeres erahnen. Zu ihrer Ehrenrettung sei gleich gesagt, ganz so schlimm kam es nicht. Doch letztlich ging die Mannschaft um Brian Butler in diesem Heimspiel in der dritthöchsten Spielklasse Pro B mit 51:88 (12:34) unter und ließ ihren Trainer Kristiyan Borisov fassungslos zurück: „Ich habe so etwas in meinem Leben noch nie gesehen. Wir waren einfach nicht da. Das war eine Blamage für uns.“