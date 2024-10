Basketball Pro B: SV Fellbach: Ein Riese für die Arbeit unter den Körben beim SVF

1 Neu beim SV Fellbach Daniel Mayr Foto: privat

Daniel Mayr, 2,18 Meter groß, schließt sich vor dem Heimspiel am Samstag den Fellbacher Basketballern an.











Link kopiert



Andreas Kronhardt war in der vergangenen Saison mit 15,5 Punkten im Schnitt der treffsicherste Werfer bei den Basketballern des SV Fellbach. Der 2,05 große Centerspieler war aber auch unter den Körben effektiv, schnappte sich durchschnittlich 6,2 sogenannte Rebounds, also vom Brett oder Korb abgeprallte Bälle. Die Verantwortlichen der Fellbacher Basketballer waren etwas überrascht, als Andreas Kronhardt, 35, ihnen kurz vor dem Saisonstart mitgeteilt hat, dass er aus privaten Gründen auf weitere Einsätze in der dritthöchsten Spielklasse Pro B verzichten möchte. Der Trainer Kristiyan Borisov hat sich seitdem nach einem Nachfolger umgesehen. Eine knifflige Aufgabe, zumal einheimische Centerspieler auf diesem Niveau rar sind. Doch nun konnte Kristiyan Borisov einen Erfolg vermelden: Daniel Mayr, 29, wird ab sofort das Trikot des SV Fellbach tragen.