Die Basketballer des SV Fellbach sind gegen den TSV Oberhaching Tropics zunächst offensivschwach und können den Gegner nach einem Aufbäumen nicht mehr einholen – 72:73.
Kristiyan Borisov hatte das Ziel ausgegeben, den Basketballern der TSV Oberhaching Tropics in der heimischen Gäuäckerhalle I maximal 75 Punkte zuzugestehen. Allein das war schon eine Herausforderung, denn mit 90,1 Punkten im Schnitt stellten die Gäste die offensivstärkste Mannschaft in dieser dritthöchsten Spielklasse Pro B. Doch dem Team des SV Fellbach ist es am Sonntagabend gelungen, das Ziel des Trainers umzusetzen. Zumindest ein Ziel. Denn selbstverständlich war auch Teil des Plans von Kristiyan Borisov, dass die Gastgeber mehr Punkte erzielen als der Gegner. Das hat nicht geklappt. Der Fellbacher Verbund um Kristiyan Borisov unterlag den nun punktgleichen Gästen aus Oberhaching mit 72:73 und hat damit nach zuletzt vier Siegen in Folge erstmals wieder verloren. „Der Gegner hat schlau gespielt, und wir haben zu egoistisch gespielt“, sagte der Coach des SV Fellbach.