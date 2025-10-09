Die Basketballer des SV Fellbach empfangen am Sonntag, 17.30 Uhr, den Aufsteiger TV Langen in der heimischen Gäuäckerhalle I.
Als die Basketballer des TV Langen sich letztmals in der Fellbacher Gäuäckerhalle I vorgestellt haben, war dies das Topspiel in der Ersten Regionalliga. Am 12. Februar 2023 gewannen die Gastgeber diese Begegnung mit 80:68 und schafften am Ende den Sprung in die dritthöchste Spielklasse Pro B. Nun ist ihnen die Mannschaft aus Langen gefolgt, und es kommt am Sonntag, 17.30 Uhr, zum Wiedersehen an gleicher Stelle. Aufseiten des SV Fellbach sind von jener Zeit noch der Trainer Kristiyan Borisov (damals noch Co-Trainer), sein Assistent Lasse Steinort (damals noch auf dem Feld aktiv) sowie der Flügelspieler Mark Golder mit dabei.