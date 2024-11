Basketball Pro B: SV Fellbach: Der Trainer hofft auf die physische Überlegenheit

1 Lars Berger (rechts) konnte zuletzt seine guten Leistungen nicht mehr wie gewohnt abrufen. Foto: /Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach empfangen am Sonntag, 17.30 Uhr, das junge Team der Orange Academy.











Jordan Müller ist Europameister. Der 18-jährige Basketballer gewann Anfang August dieses Jahres mit der deutschen U-18-Nationalmannschaft in Tampere/Finnland gegen die Auswahl Serbiens mit 93:83 und damit den Titel. Das ist insofern erwähnenswert, als das Team der Orange Academy um den Aufbauspieler Jordan Müller am Sonntag (17.30 Uhr, Gäuäckerhalle I) in der dritthöchsten Spielklasse Pro B beim Verbund des SV Fellbach gastiert. Dessen Trainer Kristiyan Borisov kennt Jordan Müller – nicht nur aus dem Nationalteam, sondern auch als Gegner in der vergangenen Saison. Damals gewannen die Fellbacher Basketballer gegen die Gäste aus Neu-Ulm mit 86:65, verloren das Rückspiel auswärts aber mit 75:98.