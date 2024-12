Basketball Pro B: SV Fellbach: Der neue Aufstiegsfavorit

1 Lars Berger vom SVF Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach um Lars Berger gastieren amSamstag, 19.30 Uhr, beim Ligaprimus BG Leitershofen/Stadtbergen.











Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen waren in der vergangenen Saison ein mittelmäßiges Team, verpassten die Aufstiegsrunde und landeten am Ende im Klassement der dritthöchsten Spielklasse Pro B noch hinter dem SV Fellbach. In dieser Runde ist alles anders. Die Mannschaft um den Trainer Emanuel Richter führt die Tabelle nach elf Spieltagen an, musste erst eine Niederlage verkraften – 80:85 beim ersten Verfolger Rhein-Stars Köln. Am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle in Stadtbergen) gastieren die Basketballer des SV Fellbach beim neuen Aufstiegsfavoriten. „Das Team ist individuell am stärksten besetzt“, sagt deren Coach Kristiyan Borisov.