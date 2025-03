Basketball Pro B: SV Fellbach: Der größte Erfolg in der Geschichte der Abteilung

Brian Butler dominierte unter den Körben. Daniel Mayr war, bis zu seinem foulbedingten Ausscheiden, im Wortsinn eine Nummer zu groß für seine Gegenspieler. Tauras Ulevicius glänzte mit zehn Korbvorlagen. Und Mark Golder traf fast jeden Wurf. Kurz zusammengefasst: Es hat am Sonntagabend alles gepasst bei den Basketballern des SV Fellbach. Entsprechend zufrieden zeigte sich deren Trainer Kristiyan Borisov nach dem 80:64-Erfolg in der heimischen Gäuäckerhalle I gegen die Gäste des BIS Baskets Speyer. Mit diesem Sieg ist die Mannschaft um den Kapitän Zaire Thompson nicht nur auf den dritten Tabellenplatz der dritthöchsten Spielklasse Pro B geklettert; sie hat auch vorzeitig, also vier Spiele vor Rundenschluss, die Aufstiegsrunde erreicht. Es ist der größte Erfolg in der Abteilungsgeschichte. „Das war eines unserer besten Spiele der Saison. Meine Spieler waren defensiv großartig. Ich bin super happy“, sagte Kristiyan Borisov.

Mark Golder war der Extra-Faktor im Spiel

Die Gäste aus Speyer waren als Tabellendritte nach Fellbach gekommen, doch diesen Platz haben sie nun abgeben müssen. Angeführt vom Österreicher Felix Angerbauer (22 Punkte), der sich erst im Januar dieses Jahres dem Team des Basketball-Internats angeschlossen hatte, zeigte dessen Mannschaft eine ordentliche Vorstellung. Aber mehr haben die Gastgeber eben nicht zugelassen. Das lag unbedingt an der Taktik von Kristiyan Borisov, der seine Akteure punktgenau auf den Gegner vorbereitet hatte. Das lag aber auch an den Spielern selbst; sie haben das Konzept ihres Vordenkers nahezu perfekt umgesetzt. „Und Mark Golder war so etwas wie der Extra-Faktor in dieser Begegnung“, sagte der Fellbacher Coach, der seinen Flügelspieler bei der 79:94-Niederlage in München zuletzt überhaupt nicht eingesetzt hatte.

Vier Spiele noch bis zur Aufstiegsrunde

Der deutliche Sieg gegen die Gäste aus Speyer hat noch einen positiven Aspekt für die Basketballer des SV Fellbach: Sie haben nun den direkten Vergleich mit dem Ligakonkurrenten gewonnen. Das heißt, bei Punktgleichheit in der Abschlusstabelle hätte das Team um Kristiyan Borisov die Nase vorn und damit die bessere Ausgangsposition in den folgenden Aufstiegsspielen. Doch bis dahin stehen noch vier Begegnungen auf dem Programm. Die Aufgaben werden zunächst nicht leichter. Aber Kristiyan Borisov freut sich darauf, am Samstagabend, 17.30 Uhr, den Ligaprimus BG Leitershofen/Stadtbergen zum Spitzenspiel in der heimischen Sporthalle begrüßen zu dürfen. SV Fellbach: Butler (17), Golder (13), Whitaker (13), De Sousa (10), Mayr (10), Thompson (7), Jekov (5), Ulevicius (5), Berger, Grubic, Schlipf.