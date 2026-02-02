Die Basketballer des SV Fellbach sind mit den Köpfen schon in der Verlängerung, doch dann treffen die Gastgeber der TSV Oberhaching Tropics doch noch zum 88:86-Sieg.
Nikola Alexander Jekov war bei den Basketballern des SV Fellbach als Experte für die Defensivarbeit bekannt – nicht für seine Offensivqualitäten. Am Sonntag hat der 23-Jährige gezeigt, dass er auch ganz genau weiß, wo der gegnerische Korb hängt. Sehr zum Leidwesen der Fellbacher Mannschaft. Denn vor dieser Saison in der dritthöchsten Spielklasse Pro B war Nikola Alexander Jekov zum Ligakonkurrenten TSV Oberhaching Tropics gewechselt. Beim zweiten Wiedersehen mit seinem ehemaligen Team erzielte er 26 Punkte – ein Karrierebestwert – und führte seine Mannschaft damit zum 88:86-Sieg.