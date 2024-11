Basketball Pro B: SV Fellbach: Dem Ziel des Trainers ein Stückchen näherkommen

1 Ran an den Ball heißt es für die Basketballer des SV Fellbach wieder an diesem Samstag. Foto: Archiv Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach treten mit einem guten Gefühl beim Team Ehingen Urspring und wollen die aktuell gute Stimmung ins Spiel transportieren.











Wenn die Basketballer des SV Fellbach am Samstag (18 Uhr) in der dritthöchsten Spielklasse Pro B beim Team Ehingen Urspring antreten, dann kann es für Coach Kristiyan Borisov nur einen Spielausgang geben. „Wir wollen gewinnen“, sagt der Fellbacher Coach. Auch, „um sein Ziel und seinen Traum“, wie Borisov sagt, weiterverfolgen zu können. Konkret bedeutet das: Der Fellbacher Übungsleiter möchte mit seinem Team in die Playoffs, besser gesagt „unter die ersten Vier, damit wir mehr Heimspiele haben“. Von Letzterem ist das Team nach fünf Spieltagen gerade mal zwei Punkte entfernt, ebenso wie der kommende Gegner Urspring. Doch die jungen Akteure aus dem Basketball-Internat gehen derzeit einen anderen Weg als die Fellbacher, stecken in der Abwärtsspirale. Nach zwei Auftaktsiegen folgten drei Niederlagen, während die SVF-Korbjäger nach dem überzeugenden ersten 88:64-Saisonheimsieg gegen Bayern München II und der Verpflichtung des 2,18 Meter großen Daniel Mayr, laut ihrem Coach immer besser in Tritt kommen würden und die Harmonie innerhalb der Truppe immer besser werde. „Die Stimmung im Training war diese Woche top, nun müssen wir es schaffen, dies ins Spiel zu transportieren.“ Die Erinnerungen an Urspring sind indes gut. „Im Vorjahr haben wir beide Spiel gewonnen.“