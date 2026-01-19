Die Basketballer des SV Fellbach zeigen sich nach der bitteren 51:88-Heimniederlage zuletzt gut erholt und gewinnen am Sonntag bei den Basketball-Löwen in Erfurt mit 88:66.
Die Ergebniskrise bei den Basketballern des SV Fellbach ist beendet. Die Mannschaft, die zuletzt nur ein Verbund verunsicherter Einzelspieler gewesen war, hat wieder zusammengefunden. Es ist nicht belegbar, inwieweit die interne Krisensitzung Anfang der vergangenen Woche dafür verantwortlich zeichnet. Das Team um den Trainer Kristiyan Borisov gewann jedenfalls am Sonntagabend am 16. Spieltag in der dritthöchsten Spielklasse Pro B bei den Basketball-Löwen in Erfurt mit 88:66 (43:23). „Das war mit Abstand unser bestes Spiel in dieser Saison“, sagte Kristiyan Borisov.