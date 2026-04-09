Die Basketballer des SV Fellbach starten erneut in der Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga. Am Samstag, 18 Uhr, empfangen sie zum Auftakt das Team der Hertener Löwen.
Wer die spielerische Qualität in den beiden Staffeln der dritthöchsten Spielklasse Pro B vergleichen möchte, dem genügt ein Blick auf die Aufstiegsrunde 2025. Im Achtelfinale konnte sich im vergangenen Jahr aus der Südstaffel lediglich das Team der BIS Baskets Speyer gegen einen Konkurrenten aus dem Norden durchsetzen. Anschließend war es aber gegen den späteren Meister Bayer Giants Leverkusen chancenlos. In dieser Saison soll der Süden eine bessere Rolle spielen, und daran möchte der Trainer Kristiyan Borisov mitwirken. Die Basketballer des SV Fellbach haben es heuer erneut in die Saisonverlängerung geschafft und starten hier am Samstag (18 Uhr, Gäuäckerhalle I) gegen das Team der Hertener Löwen.