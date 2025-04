Basketball Pro B: SV Fellbach: Daniel Mayr mit dem perfekten Spiel

1 Der Centerspieler Daniel Mayr führt die Basketballer des SV Fellbach mit 27 Punkten zum 82:68-Sieg in Frankfurt. Foto: Maximilian Hamm

Daniel Mayr hat am Samstagabend sein bestes Spiel im Trikot des SV Fellbach gezeigt. Der 2,18 Meter große Centerspieler, seit Ende Oktober 2024 bei den Fellbacher Basketballern, war von den Skyliners Juniors in Frankfurt nicht zu stoppen. Er führte seine Mannschaft mit 27 Punkten zum 82:68-Sieg im finalen Spiel der dritthöchsten Spielklasse Pro B. Doch beeindruckend war nicht nur die Leistung von Daniel Mayr als Punktesammler. Noch außergewöhnlicher war seine gesamte Statistik in diesem Spiel: acht Würfe aus dem Feld genommen, acht Würfe verwandelt; elf Freiwürfe genommen, elf Freiwürfe verwandelt. Dazu kommt, dass der 29-Jährige in rund 22 Spielminuten keinen einzigen Ballverlust zu verantworten hatte. Es war ein perfektes Spiel von Daniel Mayr.