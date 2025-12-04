1 Nik Schlipf performt wieder gut. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SVF empfangen am Sonntagabend, 17.30 Uhr, den Verfolger TSV Oberhaching Tropics.











Als Nik Schlipf sich beim Spiel in Ludwigsburg nicht an den Plan seines Trainers gehalten hat, wies Kristiyan Borisov ihn lautstark zurecht. Nur zwei Tage später, im Heimspiel gegen die Gäste aus Speyer, traf Tyseem Lyles der artikulierte Unmut des Trainers. Und beim jüngsten Auftritt in Würzburg war Jakob Hanzalek an der Reihe. Es weht seit ein paar Wochen ein anderer Wind bei den Basketballern des SV Fellbach, so jedenfalls würde Kristiyan Borisov selbst seinen neuen Umgang mit der Mannschaft beschreiben. Doch der neue Wind zeigt Wirkung – nicht nur was die Ergebnisse betrifft, sondern auch bei den betroffenen Spielern. Der Fellbacher Verbund hat in der dritthöchsten Spielklasse Pro B zuletzt vier Spiele nacheinander gewonnen. Und sowohl Nik Schlipf als auch Tyseem Lyles haben sich bei den Auftritten nach den Standpauken ihres Trainers deutlich formverbessert gezeigt. Am Sonntag, 17.30 Uhr, empfängt der Tabellendritte den Verfolger TSV Oberhaching Tropics in der heimischen Gäuäckerhalle I. Kristiyan Borisov hofft, dass nun auch Jakob Hanzalek in der Liga eine positive Reaktion auf dem Feld zeigen wird.