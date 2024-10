Basketball Pro B: Diesmal ein Klassenunterschied

1 Malik Whitaker (links) und die Basketballer des SVF setzen sich selten durch. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach um Malik Whitaker verlieren ihr Heimspiel in der dritthöchsten Spielklasse Pro B gegen den Vizemeister Rheinstars Köln mit 81:101 und bleiben dabei nach der Pause chancenlos.











Der Spielmacher Rupert Hennen zeigte eine überlegte Vorstellung und erzielte 19 Punkte für die Basketballer der Rheinstars Köln. Der 2,13 Meter große Centerspieler Björn Rohwer beherrschte am Sonntagabend in der Gäuäckerhalle I den Raum unter den Körben und kam am Ende auf 21 Punkte. Und dann war da auch noch der US-amerikanische Flügelspieler Malik Riddle, der mit einer hohen Trefferquote glänzte und 22 Zähler sammelte. Das sind nur drei Gründe, weshalb der Vizemeister aus Köln diese Begegnung in der dritthöchsten Spielklasse Pro B mit der Mannschaft des SV Fellbach letztlich souverän mit 101:81 gewann. Es lag aber vor allem an der spielerischen Klasse der Gäste. „Die waren zu gut. Wir können zwar ein besseres Gesicht zeigen und auch disziplinierter auftreten, aber das war schon ein Klassenunterschied“, sagte Kristiyan Borisov, der Trainer des SV Fellbach.