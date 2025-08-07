Basketball-Pro B: Die Kaderplanung ist fast abgeschlossen

Die Basketballer des SVF starten am 18. August in die Vorbereitung auf die dritte Saison in der Spielklasse Pro B.
Wenn der Trainer Kristiyan Borisov die Basketballer des SV Fellbach am 18. August zur ersten Trainingseinheit um sich versammelt, wird der Kader im Vergleich zur vergangenen Runde deutlich verändert sein. Aus der Mannschaft, die zuletzt die Aufstiegsrunde in der dritthöchsten Spielklasse Pro B erreicht hatte, sind nur noch Mikey De Sousa, Jonathan Gerlinger, Mark Golder, Jeremy Kolev und Nik Schlipf mit dabei. Und Brian Butler. Der Flügelspieler hat jüngst ebenfalls seinen Verbleib zugesagt. Als erste Zugänge hatte der Coach bereits einige Akteure bekannt gegeben: den US-Amerikaner Paris Dawson, einen 25-jährigen Aufbauspieler von der Universität in Seattle; den Flügelspieler Thomas Billinger, 24, von den Baskets Vilsbiburg (Erste Regionalliga Süd) und Wilko Dickgiesser, 19, vom Nachwuchsteam der Crailsheim Merlins.