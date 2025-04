Basketball Pro B, Aufstiegsrunde: SV Fellbach: Das bittere Ende einer erfolgreichen Saison

1 Brian Butler ist mit nur zehn Punkten bester Werfer beim SV Fellbach. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach zeigen am Sonntagabend im entscheidenden dritten Achtelfinalspiel der Aufstiegsrunde eine ganz schwache Vorstellung und scheiden gegen die Gäste des SC Rist Wedel aus dem Wettbewerb aus – 52:72. Die Lizenz für die nächste Saison ist beantragt.











Der Trainer Kristiyan Borisov wollte am Sonntagabend nach dem Spiel nichts zum Auftritt seiner Mannschaft sagen. Zu sehr hatten ihn die mehr als deutliche 52:72-Niederlage und das damit verbundene Saisonende in der heimischen Gäuäckerhalle I mitgenommen. Eine Szene aus dieser Begegnung mit dem Team des SC Rist Wedel mag beschreiben, was bei den Basketballern des SV Fellbach in diesem entscheidenden dritten Achtelfinalspiel der Aufstiegsrunde der dritthöchsten Spielklasse Pro B schief gelaufen ist: Der Flügelspieler Brian Butler vergibt im finalen Viertel einen Korbleger, schnappt sich daraufhin den Ball, vergibt wieder, bekommt erneut das Spielgerät, scheitert ein drittes Mal unter dem Korb und wird dabei gefoult. Bei den beiden Freiwürfen fliegt der Ball ebenfalls nicht durch die Maschen. Sinnbildlich für den Auftritt der Fellbacher Basketballer. Das war in der Offensive eine desolate Vorstellung des gesamten Teams. Brian Butler war mit mickrigen zehn Punkten gar der beste Werfer.