Dirk Nowitzki ist seit Juni nicht mehr alleine im deutschen NBA-Olymp. Und im Sommer 2026 könnten weitere Meister in der besten Liga der Welt dazukommen. Die Wagner-Brüder sind maximal selbstbewusst.
Oklahoma City/Los Angeles - Welt- und Europameister ist Franz Wagner bereits. Doch das reicht dem deutschen Star mit seinen 24 Jahren nicht. In dieser Saison plant Wagner mit seinen Orlando Magic die beste Basketball-Liga der Welt aufzurollen und den Titel in der NBA folgen zu lassen. "Es ist an der Zeit, Neuland zu betreten. Nicht nur für diese Gruppe, sondern für den gesamten Club", sagte Wagner.