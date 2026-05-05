Die 62:67-Niederlage gegen die Reutlingen Ravens II tut weh, aber noch ist die Relegation nicht entschieden. Am Sonntag geht es im Rückspiel um alles oder nichts.

Der TSV Malmsheim verliert das Relegationshinspiel um die Basketball-Oberliga mit 62:67 gegen die Reutlingen Ravens II. Vor einer kochenden Heimkulisse starteten der Landesliga-Zweite stark in die Partie und gewann das erste Viertel mit 16:15, jeder Punkt wurde frenetisch bejubelt. Ab dem zweiten Viertel verlor der TSV aber mehr und mehr den Zugriff auf den jungen Gast und ging mit einem 33:40 in die Pause.

Der tief verteidigende Malmsheimer Block wurde häufig aus der Distanz geknackt, die Ravens trafen ganze neun Dreierwürfe. Auf der Gegenseite gelang den Hausherren nur ein einziger, insgesamt erwischte die TSV-Offensive nicht ihren besten Tag.

Trotz der Niederlage geht der Blick für Luis Müller (Mi.) und den TSV Malmsheim weiterhin nach oben. Foto: Andreas Gorr

„Wir haben unter unseren Möglichkeiten gespielt“, sagte Dursun Can. Auch Trainer Manuel Martinez sah die glücklose Offensive als entscheidenden Faktor. Der Matchplan, dem Gegner das eigene Spiel aufzuzwingen, funktionierte „überhaupt nicht“, wie der TSV-Coach eingestehen musste. Im Ballvortrag sah er die größten Schwierigkeiten, die Mannschaft war nervös und kam nicht in den Spielrhythmus. Auch die 40 Freiwürfe blieben mit nur 63-prozentiger Erfolgsquote zu wenig genutzt. „Schlechter kann man nicht werfen, wir haben in den entscheidenden Momenten nicht geliefert“, klagte Martinez.

Manuel Martinez peitschte seine Mannschaft gewohnt akribisch an. Foto: Andreas Gorr

Im zweiten Durchgang konnten sich die Malmsheimer Basketballer steigern und gehen nun mit einer vergleichsweise kleinen Hypothek in das Rückspiel. Für den TSV gilt es, vor allem den eigenen Größenvorteil auszuspielen und die eigenen Möglichkeiten besser zu nutzten. „Für mich steht es 0:0, es entscheidet sich alles im zweiten Spiel“, sagte ein optimistisch gestimmter Martinez, am Sonntag kommt es zum großen Showdown.