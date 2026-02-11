Basketball: NBA verhängt drastische Sperren nach wilden Szenen

Fäuste fliegen, Spieler und Trainer rasten aus: Nach den Tumulten beim Basketball-Spiel zwischen den Charlotte Hornets und den Detroit Pistons greift die NBA hart durch.
Die NBA hat mit harten Sperren auf die körperlichen Auseinandersetzungen beim Basketball-Spiel zwischen den Charlotte Hornets und den Detroit Pistons reagiert. Pistons-Profi Isaiah Stewart muss sieben Partien aussetzen, sein Teamkollege Jalen Duren zwei, wie die nordamerikanische Profiliga mitteilte. Die Hornets-Spieler Miles Bridges und Moussa Diabaté erhielten jeweils eine Vier-Spiele-Sperre.